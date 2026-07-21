Dubbi sul valore delle beta-hCG in ottava settimana di gravidanza

Il valore delle beta-hCG non è significativo né predittivo circa il destino della gestazione, soprattutto dal momento in cui è possibile stabilire con l'ecografia che la gravidanza è iniziata.
Una domanda di: Carla Buongiorno dottoressa,
le chiedo se è normale un valore delle beta-hCG pari a 294391 all’ottava settimana di gestazione, confermata dall’esame ecografico? Grazie per la risposta.
Elsa Viora
Gentile Carla,
il dato importante per valutare l'evoluzione della gravidanza è l'ecografia perchè è l'unico esame che permette di stabilire se la gravidanza è dentro l'utero; se l'embrione/feto è presente; se l'embrione/feto è vivo (si visualizza il battito cardiaco). Il dosaggio della beta-hCG è utile solo in situazioni cliniche particolari per esempio quando non si visualizza la camera ovulare all'interno dell'utero, nel monitoraggio di una gravidanza ectopica in cui si è scelto un atteggiamento di attesa oppure una terapia medica, nel monitoraggio di sospetta ritenzione di materiale ovulare dopo un aborto.
Le consiglio di parlarne con il medico che la sta seguendo e che le ha prescritto l'esame così da avere la possibilità di dissipare ogni dubbio. Cari saluti.
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