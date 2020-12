Dubbi sulla datazione della gravidanza

Una domanda di: Stefi

Buongiorno, volevo chiedere una info, ieri dall’ecografia sono emersi questi dati:

10+5 crl 4cm.

8+5 crl 20.9 mm

9+5 crl 28 mm

Il medico mi ha detto CRL (crown rump lenght, o lunghezza vertice-sacro n.d.r.) corrispondente! Ultima mestruazione 19/09/2020.

La mia DPP (data presunta parto, nd.r.) oscilla tra il 24 e il 26/06/2021.

Ho monitorato l’ovulazione con stick clearblu, e il picco è emerso il

2/10/2020. Ho avuto un rapporto il 3/10 e 8/10.

Volevo chiedere, se non avessi ovulato circa il 14mo giorno, ma al 20mo

(quindi, se fossi rimasta incinta durante il rapporto dell’otto ottobre, le ecografie evidenzierebbero le misure del CRL leggermente inferiori?

Grazie mille.





Francesco Maria Fusi

Sì, se fosse accaduto quanto lei ipotizza, in base alle misure del feto sarebbe necessaria la ridatazione di una settimana. Con cordialità.

