Dubbi sulla durata del ciclo mestruale dopo aver assunto EllaOne

Una domanda di: Michelle

Gentile dottore volevo ringraziarla per le precedenti mail di risposta alle

mie domande e volevo dirle che poi le mestruazioni sono arrivate il giorno 14 gennaio,

dopo due giorni dall’ultimo test di gravidanza negativo, che tra l’altro ho fatto dopo 3/4 dall’arrivo previsto delle mestruazioni quindi quando già si

stava verificando il ritardo.

Secondo la mia “tabella di marcia”, con il mio ciclo abituale (25 giorni, di solito) sarebbero dovute venire il

giorno 8 gennaio, ma avendo assunto EllaOne mi sono poi arrivate il 14

gennaio (dopo 7 giorni e il ciclo in totale è durato 31giorni, u.m.14

dicembre 2020).

Da allora non ho fatto piú test.

Questo mese di febbraio secondo i miei soliti 25 giorni di durata ciclo

sarebbero dovute arrivarmi il giorno 8 febbraio ma sono arrivate il 13

febbraio (dopo 6 giorni e il ciclo questo mese è durato 30giorni, u.m.14

gennaio 2021).

Credo di aver imparato la lezione!

E’ stata dura, piú che altro mi ha fatto stare male psicologicamente,

perché pur essendo pedagogista e lavorando tutti i giorni con bambini sia

piccoli che piú grandi non sento ancora il momento di avere un bambino

tutto mio e poi perché questa pillola che ho assunto avendo un bel carico

ormonale mi ha scombussolato il ciclo, che per quanto mi riguarda è sempre

stato di 25 giorni, salvo qualche mese (giorno piú,giorno meno). Mi

corregga se sbaglio!

Secondo lei quando si stabilizzerá nuovamente il ciclo?

Credo che quando finiranno le mestruazioni acquisterò un ultimo test per

archiviare la situazione definitivamente… ma piú che altro per una

questione mia psicologica. La ringrazio nuovamente per la sua preziosa disponibiltà.

Le auguro buon lavoro!





Un ciclo è normale quando dura dai 25 ai 32-33 giorni, ma soprattutto quando la seconda fase, successiva all’ovulazione dura 13-15 giorni.

Come controllarne la durata? Attraverso il riconoscimento del muco fertile del canale cervicale.

Lei sa che nei giorni fertili il muco diventa fluido come l’albume e dà un senso di lubrificazione. La sua scomparsa (perdita di fluidità) coincide con l’ovulazione e dopo due settimane, se non ha concepito, arrivano le mestruazioni.

Se guarda quanto passa dall’ovulazione all’inizio del successivo flusso, lei è in grado di controllare la regolarità del ciclo.

Se lei riconosce i giorni fertili e desidera un rapporto senza rischi proprio in quei giorni, basta associare l’utilizzo del profilattico e la pratica del coito interrotto. Abbassa molto il rischio, se fatto con la necessaria attenzione.

Il fatto di non volere figli dovrebbe indurvi a non concepirli, non ad andare oltre visto che siete due ragazzi grandi.

Con cordialità.

