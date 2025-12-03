Dubbi sulla misura del femore del feto



Gentile Giuseppina,

immagino che la misura del femore sia al 20° centile.

I centili definiscono la distribuzione delle misure all'interno di una popolazione e si considerano "normali" tutte le misure comprese fra il 5° centile ed il 95° centile.

Va precisato che una misura inferiore al 5° centile o superiore al 95° centile non indica necessariamente una patologia, ma solo che quella misura è nelle “code” della curva e che in alcuni casi può rappresentare un allarme, soprattutto se una sola misura si discosta da tutte le altre. Nel suo caso la misura del femore è, ora, al 20° centile quindi nella norma.

Ovviamente è indispensabile valutare non solo la singola misura, ma i vari fattori che sono stati esaminati durante l'ecografia (tutte le misure rilevate, l'anatomia, il liquido amniotico eccetera) per cui solo il medico che ha eseguito l'ecografia può esprimere un giudizio complessivo. Spero di essere stata utile.





