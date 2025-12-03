Dubbi sulla misura del femore del feto
A cura di Elsa Viora - Dottoressa specialista in Ginecologia
Pubblicato il 03/12/2025
Aggiornato il 03/12/2025
Durante la "morfologica" è indispensabile valutare non solo la singola misura, ma altri fattori (tutte le misure, l'anatomia, il liquido amniotico, per esempio) per cui solo il medico che la esegue può esprimere un giudizio complessivo sulla situazione.
Una domanda di: Giuseppina
Vorrei sapere se un femore più corto del 20 per cento in un feto a 19 settimane può migliorare prima della nascita e arrivare alla normalità. Grazie.
Elsa Viora
Gentile Giuseppina,
immagino che la misura del femore sia al 20° centile.
I centili definiscono la distribuzione delle misure all'interno di una popolazione e si considerano "normali" tutte le misure comprese fra il 5° centile ed il 95° centile.
Va precisato che una misura inferiore al 5° centile o superiore al 95° centile non indica necessariamente una patologia, ma solo che quella misura è nelle “code” della curva e che in alcuni casi può rappresentare un allarme, soprattutto se una sola misura si discosta da tutte le altre. Nel suo caso la misura del femore è, ora, al 20° centile quindi nella norma.
Ovviamente è indispensabile valutare non solo la singola misura, ma i vari fattori che sono stati esaminati durante l'ecografia (tutte le misure rilevate, l'anatomia, il liquido amniotico eccetera) per cui solo il medico che ha eseguito l'ecografia può esprimere un giudizio complessivo. Spero di essere stata utile.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
