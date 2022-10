Dubbi sulla paternità: come dissiparli?

Una domanda di: Andrea

Allora l’ultimo ciclo è iniziato il 22 di luglio il test di gravidanza l’abbiamo fatto il 18 agosto e risultava positivo di già 2-3 settimane, adesso lei è alla 14 settimana gravidanza invece il bambino risulta alla 14ma settimana + 4 giorni. Si tratta di un bambino grande 8,7 ed è la seconda eco, la prima non saprei dirglielo, le mando tutte e due le ecografie così magari lei saprà dare una risposta alla mia domanda. Vorrei sapere la data di concepimento perché purtroppo non sono sicuro di essere io sia il padre.



Gentilissimo Signor Andrea, la datazione medico legale della gravidanza viene eseguita sulla lunghezza CRL cefalo podalica dell’ embrione. Con questa misurazione gli ecografi moderni riportano l’epoca a cui corrisponde il feto. Attenzione: l’epoca gestazionale parte dalla data dell’ultima mestruazione. L’epoca concezionale (che esprime la reale età del feto) parte dalla data che fornisce l’ecografia ovvero dalla data del concepimento. Non faccia però l’errore di datare la gravidanza in base ai suoi rapporti: gli spermatozoi possono sopravvivere nell’apparato genitale femminile (cripte ghiandolari) per moltissimo tempo, addirittura fino a sette giorni quindi non è affatto detto che il concepimento avvenga in coincidenza di un rapporto sessuale. In più, nessun bambino cresce secondo uno standard fisso, applicabile a tutti i bambini, perché la genetica è una variabile importante. Il bimbo di due genitori di bassa statura non può avere le stesse misure del figlio di due genitori molto alti. Per stabilire la paternità con sicurezza dovrà quindi ricorrere al test di paternità, che si esegue sul sangue del bambino dopo la sua nascita. Con cordialità.

