Dubbi sulla paternità: si può risalire al giorno del concepimento?

In caso di rapporti sessuali ravvicinati, affrontati nell'arco dello stesso ciclo mestruale, è impossibile stabilire in quale giorno esatto sia avvenuto il concepimento.

Una domanda di: Giulia
Gentile dottor Brambilla, ciao. Sono in attesa di un bambino e ho dubbi sulla paternità. L’ultimo ciclo risale al 30 giugno ma il mio medico me lo ha ritardato al 7 luglio. Io ho avuto un rapporto non protetto dopo alcuni giorni e un altro 5 giorni dopo. I rapporti sono avvenuti con due partner diversi. Ora sto male perché non vorrei parlarne con il mio medico e non so cosa fare. ​​​​​

Claudio Ivan Brambilla
Claudio Ivan Brambilla

Gentile Mary,
purtroppo in caso di due rapporti sessuali ravvicinati (cinque giorni nel suo caso) è pressoché impossibile stabilire quale dei due abbia determinato il concepimento perché gli spermatozoi maschili possono sopravvivere vari giorni all'interno dell'apparato femminile, rimanendo, per così dire, in attesa dell'ovocita. Quindi "a tavolino" non possiamo determinare nulla. Solo il test di paternità potrà darle la certezza. Per quanto riguarda il timore di parlarne con il suo medico, creda, è meglio che lei lo vinca. Noi ginecologi non abbiamo certo il ruolo di dare giudizi, ma solo di supportare le donne durante la gravidanza, prendendosi cura del loro benessere. Dunque gli esponga pure la questione: ne sarà sollevata e potrà consigliarla per il meglio. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

