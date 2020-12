Dubbi sulla perdita di peso durante l’allattamento

Una domanda di: Valentina

Buongiorno ho 31 anni e ho due figli. Uno nato a inizio 2018 di quasi tre

anni e uno nel 2020 che attualmente ha 5 mesi. Prima della mia prima

gravidanza pesavo 54 kg per 1.67 circa. Dopo la prima gravidanza mi sono

rimasti 7 kg che non ho più perso quindi pesavo 61kg. A 61 kg sono rimasta

incinta la seconda volta. In gravidanza sono arrivata a 75 kg, dopo il

parto ne pesavo 67. In questi cinque mesi sono riuscita a tornare al mio

peso pre seconda gravidanza, quindi 61 kg , cercando di mangiare sano ( ma

senza fare una vera e propria dieta) e facendo una blanda attività fisica.

Ora vorrei tornare al mio peso pre prima gravidanza ( quindi 54 kg, cioè il

mio peso ) o almeno avvicinarmi ( anche 55/ 56 mi andrebbe più che bene).

Naturalmente perdendo peso molto lentamente come ho fatto fino adesso (quindi no diete drastiche/ non equilibrate). Allatto esclusivamente al seno

(fra un mese il bambino inizierà lo svezzamento), e in internet ho

letto quanto segue: “uno studio dimostra che una perdita di peso superiore

al mezzo chilo a settimana causa la concentrazione nel latte materno di

residui tossici denominati POP. Questi sono una famiglia di sostanze

tossiche presenti nel grasso materno; durante il dimagrimento passano nel

latte in quantità proporzionale al grasso metabolizzato”. Anche sul sito

della Leche league ho letto che dimagrire più di due kg al mese causa il

passaggio di queste sostanze nel latte. La mia domanda è: se dimagrisco

lentamente come sto facendo ora, posso stare tranquilla che questi Pop non

passino nel latte o comunque un pochino ne passano lo stesso se si

dimagrisce? Io sono già tornata al peso pre seconda gravidanza, ma essendo

sempre stata molto più magra di così vorrei dimagrire ancora e tornare al

mio peso normale ( 54 kg o comunque massimo 56), ovviamente sempre con

criterio con diete equilibrate e lentamente. Posso essere sicura che così

facendo non passi nessuna sostanza dannosa nel latte materno o perdere

grasso libera comunque queste sostanze, anche in caso di calo ponderale

graduale e lento? Grazie.



Chiara Boscaro Chiara Boscaro

Gentile lettrice, con il termine inquinanti organici persistenti (POP) la scienza ambientale individua dei composti organici caratterizzati da una marcata tossicità e da lunghi tempi di vita nell’ambiente. Grazie alla stabilità chimica e al carattere lipofilo, danno luogo a processi di bioaccumulo. Queste sostanze per caratteristiche proprie (come la lipofilia- affinità per i grassi) si accumulano in alimenti quali carne, pesce, uova e latte e raggiungono la massima concentrazione nell’uomo, soprattutto nel tessuto adiposo ed in particolare nel sesso femminile che ne ha una percentuale maggiore. Il latte materno è ricco di grassi, è perciò una delle matrici in cui si accumulano i POP: l’allattamento diventa la principale fonte d’assunzione di queste sostanze per i neonati. Per tale motivo il latte umano è una matrice unica per il monitoraggio biologico, l’OMS stessa, che raccomanda il biomonitoraggio del latte materno, ha già coordinato quattro studi internazionali sull’argomento.Il punto quindi è prevenire la contaminazione in utero prima ancora di quella associata all’allattamento al seno, riducendo l’introduzione di POPs nell’ambiente e limitandone la presenza nella catena alimentare. Purtroppo l’assunzione di questi composti esula dal concetto di dimagrimento e l’unico consiglio che Le posso fornire è variare il più possibile la Sua alimentazione in termini di provenienza dei cibi, controllando le etichette, affidandosi a filiere produttive certificate e sostenibili. La perdita di peso graduale e lenta è la migliore in ogni dieta, da non effettuare in modo autonomo ma affidandosi ad un biologo nutrizionista o medico dietologo, che Le saprà consigliare un buon piano alimentare per evitare di avere carenze di nutrienti essenziali per l’allattamento al seno. Con cordialità.

