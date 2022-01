Dubbi sulla salute del feto

Una domanda di: Jessica

Ho eseguito un’eco di secondo livello poiché, durante la morfologica a

20 settimane. i ventricoli posteriori sono risultati essere di 10,3mm e 10,8mm.

Nella traslucenza nucale il plico nucale era di 3.5 e dunque ho fatto l’amniocentesi (mi hanno già detto che il numero di cromosomi è giusto, ma

devono ancora finire alcuni esami).

Dalla risonanza magnetica pare essere tutto nella norma al momento.

Volevo capire quale sia effettivamente il rischio di malformazioni e di che

tipo… Anche perché ormai la ventesima settimana è quasi terminata…

Ringrazio per l’attenzione e per la risposta!



Elsa Viora Elsa Viora

Gentile Jessica,

la misura dei ventricoli cerebrali laterali è considerata “normale” fino a 10 mm, se la misura è fra 11 e 15 mm si parla di “ventricolomegalia border-line”, se la misura è uguale o superiore a 15 mm si parla di “idrocefalia”

Nel suo caso la misura è ancora nella norma, quindi al momento non c’è da preoccuparsi ma va effettuato un controllo nelle prossime settimane e bisogna studiare con attenzione l’anatomia di tutto del cervello e questo può essere fatto con maggiore accuratezza mediante la risonanza magnetica (RMN).

Dato lo spessore della translucenza nucale di 3,5 mm è importante fare ulteriori esami, oltre a quelli che si fanno di solito, e nello specifico verificare che i cromosomi del feto siano normali: vanno studiati sia mediante cariotipo che array-CGH (cariotipo molecolare). Occorre inoltre studiare il cuore del feto mediante ecocardiografia, studiare nel modo più accurato possibile i vari organi mediante ecografia di II livello.

Se tutti questi accertamenti sono nella norma, il rischio che questo feto possa avere un problema diventa quasi uguale alla popolazione generale, cioè ad un feto con la translucenza nucale nella norma.

Sono certa che abbia già ricevuto tutte queste informazioni dai medici che la stanno seguendo, ma spero che questo “ripasso” le sia stato utile. Con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

