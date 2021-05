Dubbi sulla terza dose di esavalente

Una domanda di: Sara

Ho una bambina di quasi 18 mesi che deve sottoporsi alla terza dose di

esavalente con molto ritardo rispetto al calendario vaccinale, purtroppo

andando al nido è stata spesso ammalata e ben 2 volte siamo stati in

quarantena per CoVid.

La terza dose sarà effettuata, come le prime due con l’esavalente vaxelis, in

Campania al momento c’è solo questo disponile, ho chiesto se poteva essere

somminiatrato alla bimba un vaccino diverso dato che ho letto che quello che

faranno a lei ha studi riguardanti la sicurezza solo fino a 15 mesi anche se

il pediatra che la segue mi ha detto che è autorizzato fino a 6 anni.

Che rischi potrebbe portare alla bambina? Trovo grave che non ci siano studi

sopra ai 15 mesi e non posso nemmeno avere un altro prodotto.

Che reazioni mi devo aspettare?

Con le prime due dosi ha avuto febbre fino a 39, ma la somministrazione è

avvenuta insieme al vaccino per il pneumococco, stavolta farà solo

esavalente.





Elena Bozzola Elena Bozzola Cara lettrice,

la vaccinazione esavalente è una vaccinazione, oltre che obbligatoria, anche molto importante per proteggere la sua bambina contro difterite, tetano, pertosse, epatite B, poliomielite ed Haemophilus Influentiae. Pertanto, in caso di ritardo nella somministrazione di una dose, è importante recuperarla quanto prima, per evitare il rischio di malattie prevenibili. Le reazioni associate più frequenti sono febbre, dolore e rossore in sede di vaccinazione, pianto, inappetenza. Vaccini dunque tranquillamente la sua bambina. Cari saluti.

