Dubbi sulla vera maternità e paternità

Una domanda di: Letizia

Buongiorno dottoressa, ho un grosso dubbio da quasi 50 anni. Mi è nato un bambino tanti anni fa, quasi 50anni fa e sin dalla nascita ho avuto dei dubbi hanno sbagliato per ben 2 volte a portarmi in bambino una volta femmina e una volta maschio ma hanno sempre fatto vedere quel famoso braccialetto con il mio nome. Allora ero troppo giovane e non capivo nulla di queste cose. Poi dopo anni ho scoperto che il bambino aveva un gruppo sanguigno diverso dal nostro 0 RH negativo invece noi genitori avevamo A RH positivo. Comunque per farla breve da poco abbiamo fatto gruppo e RH con gli alleli, che sono quelli che decidono sull'RH. Risultato siamo omozigoti, abbiamo D+D, per cui mio figlio doveva ereditare per forza RH positivo. Adesso vorrei sapere da lei se xper lei è consigliabile proseguire col DNA oppure no. Quello che mi è stato detto che 2 alleli uguali DD non possono generare un negativo! La prego mi dia una risposta! Mi sento male per questa cosa. Attendo la sua risposta.