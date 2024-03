Dubbi sull’andamento delle beta al termine della 5^ settimana

Una domanda di: Vincenza

Ho una domanda sulle beta hcg.

Martedì 5 marzo ero a 4+6 e avevo le beta a 200. Oggi, a distanza di una settimana e quindi a 5+6, ho le beta a 1090 (quindi

come fosse terza settimana). Pensavo che le beta fossero ancora più alte dato che dovrebbero raddoppiare

ogni 2 giorni e mi sembrano anche basse per essere a 5+6.

Sto andando troppo in paranoia? Faccio una ecografia prima dell’appuntamento che mi hanno dato in consultorio per il 2 aprile?

Grazie, grazie.



Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega

Cara signora Vincenza,

il pallottoliere delle beta manda in paranoia, ma soprattutto nella terza settimana dal concepimento che è quella in cui si trova lei (5 e mezzo dall’ultima mestruazione) se i valori crescono si può stare abbastanza tranquilli. Non faccia più dosaggi, non è utile in quanto ci dice poco niente su come sta evolvendo ed evolverà la gravidanza. Pazienti ancora una settimana e a questo punto se farà l’ecografia potrà avere notizie certe sull’andamento della sua gravidanza in quanto, se tutto va bene, l’embrione e il battito del cuoricino verrano visualizzati. Cordialmente.

