Dubbi sull’andamento delle beta-hCG in nona settimana

Buongiorno, le scrivo poiché sono incinta in teoria ad oggi di 9 settimane (data ultima mestruazione 28 aprile), ma la settimana scorsa all’ecografia l’embrione sembrava più piccolo (di un paio di settimane), ma la ginecologa sembrava dubbiosa, come se ci fosse qualche problema di crescita. Ho fatto due giorni fa le beta (che erano 25680) e oggi che sono di 25890, quindi sono cresciute ma di poco. Dovrei rifarle fra due giorni? È normale che siano cresciute così poco perché ad un certo punto si stabilizzano? Il 3 giugno sono stata ricoverata al pronto soccorso per coliche e dolori allo stomaco, lì mi hanno somministrato Plasil e Buscopan per vena, possono aver creato qualche problema? Grazie mille.



Arianna Prada Arianna Prada Buongiorno, purtroppo durante le prime settimane di gravidanza le beta-hCG possono avere un andamento molto differente. La cosa più veritiera è aspettare 7-10 giorni e ripetere l'ecografia. Faccia il prelievo come consigliato ed una ecografia con le tempistiche che le ho scritto così potrà dirimere ogni dubbio! Per i farmaci somministrati stia tranquilla. Cordiali saluti.