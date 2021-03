Dubbi sull’anello contraccettivo

Una domanda di: Barbara

Scusi se la disturbo ho due domande da farle, utilizzo l’anello vaginale, oggi l’ho inserito di nuovo ed è il secondo mese di utilizzo, oggi ho avuto un rapporto completo sono protetta? Seconda domanda, la settimana che è passata ho avuto le perdite da sospensione, sabato ho avuto un rapporto con il preservativo per sicurezza, però quando è entrato ha fatto un po’ male, quando abbiamo finito sono andata in bagno e avevo il sangue molto rosso e liquido e non penso che sia ciclo visto che ero ormai alla fine, può essere che ci siano dei tagli?





Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano Carissima, l’anello, come tutti i contraccettivi a base di ormoni è efficace da subito se lo si inserisce il primo giorno della mestruazione ed è efficace dopo 7 o 10 giorni se lo si inserisce un qualsiasi altro giorno. E’ efficace anche nei sette giorni di pausa purchè lo si inserisca puntualmente all’ottavo giorno.

Per le perdite, che spero siano terminate, non è possibile dare un giudizio. Se è tutto passato sarei tranquilla.

