Dubbi sull’anello contraccettivo

Una domanda di: Alessia

Avrei due domande … io sto usando l’anello contraccettivo Ornibel da due mesi, ho la copertura se ho il rapporto completo con il mio ragazzo? Altra cosa, succede che l’anello nel corso della giornata mi scenda più in basso, sono comunque coperta dalle sue funzionalità oppure no?



Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano

Carissima, certo la contraccezione ormonale si impiega per poter avere rapporti liberamente. Posto questo è un po’ come se mi chiedessi se gli aerei cadono…..beh raramente, tuttavia un enorme numero di persone vola ogni giorno (spostandosi anche per andare a divertirsi). La contraccezione ormonale è la stessa cosa. In questo momento milioni di donne nel mondo fanno l’amore in pace, perché prendono gli estroprogestinici. Non posso garantirti che il tuo aereo non cadrà ma vorrei consigliarti di non pensarci, come fanno tutte. E sì, purchè rimanga dentro (non venga espulso) la copertura non cambia se scende. L’importante è che sia a contatto con la mucosa. Cari saluti.

