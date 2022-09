Dubbi sull’anello contraccettivo

Una domanda di: Sara

Salve, è ormai un mese che utilizzo l’anello kirkos. Ho avuto dei sanguinamenti per quasi tutto il mese. Sono andata dal mio ginecologo e mi ha detto che era normale e che comunque le perdite sarebbero passate e poi tornate per almeno i primi 2/3 mesi dell’utilizzo dell’anticoncezionale. Dopo ben 21 giorni domani dovrei togliere l’anello e mi dovrebbe venire quindi il ciclo, la mia preoccupazione è che i sanguinamenti non sono mai finiti, li ho avuti praticamente tutti i giorni. A oggi, un giorno prima della rimozione dell’anello, il sanguinamento è stato un po’ più abbondante e soprattutto di colore rosso vivo mentre le altre volte era rosso molto scuro tendente al marrone. La mia domanda è: domani che tolgo l’anello, dato che già ho delle perdite di sangue, come farò a capire se il ciclo mi viene o no? In più, queste perdite di sangue che durano ormai da 21 giorni, soprattutto queste perdite degli ultimi giorni che sono leggermente più abbondanti e di un sangue rosso vivo, sono davvero normali? Un’altra mia domanda è una curiosità, con l’utilizzo dell’anello è possibile la eiaculazione interna dopo una settimana (tempo che mi è stato consigliato di aspettare prima di avere rapporti non protetti) senza rimanere incinta? L’anello mi copre anche durante la pausa in settimana?



Gentile Sara, quello che le ha detto il suo medico è giustissimo. In genere già dal secondo mese le perdite di sangue passano. Il primo mese sono perfettamente normali. Non saprei come tranquillizzarla ulteriormente. Per il resto i contraccettivi ormonali sono stati inventati per avere rapporti completi non protetti sia nei 21 o 24 giorni che si assumono sia nei sette o quattro giorni di pausa. Questo a patto che sia veramente la pausa, cioè che si ricominci puntualmente la nuova confezione. Se invece non si ricomincia al termine della pausa allora sono giorni a rischio. E’ un po’ come se chiedesse se è sicuro andare in aereo….chi ci lavora ci passa la vita e le persone lo prendono anche solo per andare a divertirsi. Certo nessuno ci obbliga a farlo. Comunque la settimana di attesa è del tutto inutile. L’anello, come tutti i contraccettivi è sicuro fin dal primo giorno, se viene inserito il primo giorno della mestruazione e dopo sette giorni se lo si inserisce in qualsiasi altro giorno. Con cordialità.

