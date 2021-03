Dubbi sull’assunzione della pillola

Una domanda di: Mari

Ho preso la pillola per i 21 giorni iniziata senza ciclo. Assumevo già la pillola da molti anni ma l’ho dovuta sospendere per meno di un mese per sottopormi ad un intervento di rimozione di cisti ovarica e l’ho ricominciata il sei febbraio senza aspettare il ciclo chiedendo al ginecologo. Al 21mo confetto è iniziato il ciclo, dal venerdì fino al lunedì.

Ieri martedì, al 4 giorno di sospensione ho avuto un rapporto e dopo qualche ora ho assunto ellaone sotto consiglio della farmacista che riteneva non fossi coperta. Ora sabato devo riprendere l’assunzione della pillola.

Volevo capire se potessi ritenermi coperta dal primo giorno, o se ellaone ha interferito e devo usare altri metodi contraccettivi.



Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi Gentile signora, riprenda la pillola anticoncezionale senza ulteriori precauzioni e senza attendere sabato. Non si spaventi se vedrà delle piccole perdite di sangue. Tutto dovrebbe tornare alla normalità alla prossima sospensione. Cordialmente.