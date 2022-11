Dubbi sull’assunzione della vitamina D

Una domanda di: Serena

Vorrei sapere se ci sono e quali sono gli effetti avversi dell’assunzione del Dibase 100.000 UI/mL in gravidanza nel primo trimestre. Ho assunto una fiala prima del concepimento e una in sesta settimana. Le fiale mi erano stata prescritte per integrare la vitamina D a seguito di un controllo relativo ad un problema di ipotiroidismo. Grazie.



Gianni Bona Gianni Bona

Gentile signora, lei non specifica se è in cura per l’ipotiroidismo, ma presumo di sì perché altrimenti sarebbe queto il vero rischio. Per quanto riguarda la vitamina D non ci sono problemi: nella dose assunta non espone a pericoli, anche se in genere si preferiscono somministrazioni graduali, pari a 1000-1200 unità al giorno. Ma se il collega ha deciso di prescriverla in dose unica di certo ne aveva una buona ragione. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto