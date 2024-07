Dubbi sull’assunzione di acido folico e vitamina B6

Una domanda di: Tina

Sono a 11 settimane + 6 giorni e praticamente da subito ho iniziato a soffrire di forti nausee e vomito. La mia ginecologa mi ha prescritto il Bonjesta.

All’inizio l’ho preso tutti i giorni secondo le sue indicazioni ma poi la sonnolenza che mi provocava era davvero tanta e ho cercato di resistere,

riducendolo a una volta ogni due giorni (proprio quando ero in difficoltà). Nel foglietto illustrativo dice che il farmaco contiene un analogo della

vitamina B6 e che quindi qualsiasi altra fonte di integrazione va valutata. Inoltre ho letto che la dose massima di B6 si aggira intorno ai 10mg mentre

il Bonjesta contiene 20 mg di B6. Che lei sappia questa assunzione in eccesso può avere una qualche

conseguenza sulla salute del feto?

Altro dubbio riguarda l’acido folico. Io ho sempre preso la folina durante la ricerca di gravidanza. Poi ho dovuto iniziare un percorso di PMA e da un

mese prima del transfer ho assunto multicentrum pre mamma (400mcg di acido folico) sostituito poi dal multicentrum mamma a gravidanza iniziata (sempre

400 mcg di acido folico). Dopo l’ultimo controllo la ginecologa mi ha detto di iniziare il Sìderal

folico per emoglobina leggermente bassa. Quest’ultimo contiene anch’esso 400mcg di acido folico.

Il dosaggio di 800mcg è eccessivo/ dannoso?

Grazie in anticipo.





Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Tina,

l’associazione tra l’antistaminico doxilamina e la vitamina B6 (Bonjesta) è stata studiata per il trattamento della nausea e del vomito in gravidanza e non è correlata a un aumento dei rischi per lo sviluppo dell’embrione e del feto.

Per quanto riguarda la vitamina B6 assunta da sola, la dose generalmente consigliata per la nausea gravidica è 10-25 mg 3 volte al giorno e può arrivare fino a un massimo di 200 mg/die. Si tratta, pertanto, di un dosaggio maggiore di quello contenuto nel farmaco Bonjesta.

I dati disponibili non indicano un’associazione tra l’assunzione di acido folico a dosi maggiori di quelle raccomandate e un aumento dei rischi per lo sviluppo del feto. Non ci sono, quindi, particolari controindicazioni ad assumere i due integratori. In ogni caso, dal momento che è al termine del primo trimestre (e la supplementazione con acido folico non è, quindi, più strettamente necessaria) le consiglio di valutare con la ginecologa la necessità di proseguire l’integrazione multivitaminica con il Multicentrum o, in alternativa, se utilizzare un integratore o un farmaco contenente il solo ferro.

Cordiali saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

