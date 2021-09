Dubbi sull’assunzione di farmaci in gravidanza

Una domanda di: Angy

Salve, ho 39 anni e dopo 3 anni di ricerca, 2 inseminazioni e 1 icsi, sono

rimasta incinta naturalmente. E’ la mia prima gravidanza. Durante questi

anni abbiamo fatto tante indagini e sono venute fuori queste mie mutazioni

genetiche: MTHFR C677T in omozigosi, HLA-G in eterozigosi (due tipologie,

veda file), 4G/5G INIBITORE DEL PLASMINOGENO PAI I in eterozigosi (allego

anche il file col referto completo nel caso mi sia sfuggito qualcosa e per i

dettagli).

Il dottore del centro di fecondazione, avvisato della mia gravidanza

naturale, mi aveva detto che, viste le mutazioni, dovevo assumere fin da

subito Aspirinetta da 100mg, Deltacortene da 25mg e Seleparina 0,3 per tutta

la gravidanza (quest’ultima anche dopo il parto per qualche mese). A questi

ha aggiunto Natalben Supra, Polimag fast e Femelle fermenti lattici. Alla

7ima e alla 13ima settimana ho avuto dei distacchi amniocoriale che mi hanno

costretta a stare a riposo e integrare la terapia con punture di Prontogest.

Purtroppo, vista l’impossibilità a raggiungere il centro che si trova in

un’altra regione, ho dovuto affidarmi ad una ginecologa del posto. Oggi

sono alla 20esima settimana e spesso ho un po’ di affanno e tachicardia

nonostante stia a riposo (ho fatto una visita cardiologica qualche mese prima

di restare incinta ed era tutto ok), la mia ginecologa mi ha detto di

sospendere Prontogest perché il distacco si è riassorbito e scalare il

Deltacortene (da 25mg che ho assunto da inizio gravidanza ad ora, a 12,5mg

per 10gg, poi 5mg per 15gg e poi basta). Mi ha detto di sospendere anche la

Seleparina 0,3 e proseguire fino alla 28esima/34esima settimana solo con

l’Aspirinetta e Natalben supra. Poi da quelle settimane sospendere

l\’Aspirinetta e reinserire la Seleparina ma a 0,4.

Questa scelta è stata fatta senza avermi fatto fare nessun esame specifico

ed io ho paura di sospendere la Seleparina per poi riprenderla e sospendere

l’Aspirinetta, perché inizialmente al centro mi hanno parlato di rischio

trombosi, di sangue che non arriva al feto e conseguente aborto. Sono

terrorizzata. Un altro dato utile da sapere è che io ho gruppo sanguigno B

negativo, mio marito A positivo e il bambino positivo ma non so il gruppo (si

è visto dal dna fetale). Ho fatto alla 9 e alla 13 settimana puntura

immunoprofilassi per i continui distacchi nonostante il test Coombs

indiretto negativo.

Lei cosa mi suggerisce di fare riguardo alla terapia? E’ corretto

sospendere momentaneamente la Seleparina per poi riprenderla e sospendere

l’ Aspirinetta definitivamente? E’ opportuno fare degli esami specifici

prima di sospenderli eventualmente? Se sì, quali?



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora,

premetto che lei davvero sta chiedendo molto a chi risponde da un giornale. Comunque sia, in linea di massima si può rispondere che le mutazioni di cui è portatrice aumentano il rischio trombotico molto limitatamente. Concordo nel sospendere gradualmente il deltacortene. Continuerei con la cardioaspirina fino alla 36 settimana, mentre sospenderei la seleparina, riprendendola dopo la 36 settimana solo in presenza di anomale degli esami PT, PTT e omocisteina. Comunque sia di tutto questo deve discutere con il suo medico curante. Con cordialità.

