Dubbi sull’assunzione di inositolo

Una domanda di: Maria Vittoria

Vorrei chiedere un’ informazione. Dopo anni di pillola Effiprev, il mio ginecologo mi ha prescritto kirocomplex da assumere per 6 mesi in attesa di una gravidanza. Vorrei sapere se posso assumerlo anche durante il ciclo e, nel caso non dovesse arrivare il ciclo, ragione per la quale prendevo Effiprev? Grazie in anticipo.



Gentile signora, suppongo che il collega che ha fatto la prescrizione le abbia anche motivato il perchè della scelta, visto che non prende più la pillola, che mi sembra di aver capito lei assumesse a causa dell’amenorrea (mancanza di mestruazioni). Comunque sia quello che le è stato prescritto non è un farmaco ma un integratore alimentare a base di inositolo, che può assere assunto continuativamente. L’inositolo è un buon aiuto nelle situazioni come la sua e, nonostante non sia un prodotto medicinale in senso stretto, riesce a favorire il meccanismo biologico che è alla base dell’ovulazione e della conseguente comparsa delle mestruazioni. Intendiamoci, non fa miracoli, ma col suo uso continuativo potrebbe avere più facilità ad ovulare ed anche le mestruazioni potrebbero avere maggiori probabilità di regolarizzarsi. Nel caso in cui rimanesse incinta, non c’è nulla da temere: non è tossico per il feto. Una volta iniziata la gravidanza, sarà comunque il ginecologo che la seguirà a dirle come comportarsi con l’integratore. Cari saluti.

