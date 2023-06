Dubbi sull’aumento delle beta-hCG

Una domanda di: Andrea

Buonasera, mia moglie è incinta di 6 settimane le beta sono cresciute come di seguito: 1200 dopo 2 giorni, 2200 dopo 3 giorni, quindi 3600 e 4700. Alla prima ecografia (quando le beta erano 4700) si vedeva un distacco amniocoriale e camera con sacco vitellino, dopo 4 giorni dalle ultime beta si vede anche il battito: è possibile che la lenta crescita delle beta sia correlata dal distacco? Ci sono probabilità che la gravidanza evolva per il meglio? Grazie.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Gentile Andrea,

si considera normale un incremento del 30 per cento del valore delle beta a distanza di due o tre giorni tra il primo il secondo dosaggio. Nel sul caso quindi sembra rispettato tale incremento. La presenza poi dell’ embrione e del regolare battito cardiaco sono indici positivi anche in presenza di in piccolo distacco coriale che molto probabilmente con il riposo (non assoluto, non a letto, basta riguardarsi e non compiere sforzi fisici) sarà riassorbito senza danni. Sperando di essere stato utile, la saluto con cordialità.

