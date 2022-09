Dubbi sull’aumento dell’ormone beta-hCG dopo il “transfer”

Una domanda di: Giuseppe

Messaggio: Buongiorno abbiamo fatto il transfer tramite fecondazione eterologa il 18 agosto, poi abbiamo fatto il test ed è risultato positivo. Il giorno dopo la clinica ci ha detto di fare le beta e il valore è a 1078. Domani dovremmo farlo di nuovo e ci hanno detto che dovrebbero raddoppiare. Se ciò non accadesse cosa comporterebbe?



Gentile signor Giuseppe, la corretta evoluzione dell’aumento dell’ormone beta-hCG si esprime attraverso una crescita esponenziale, con i valori che raddoppiano ogni 2-3 giorni. Se i valori mostrano invece una crescita rallentata, ci si può aspettare un aborto o una gravidanza ectopica (extrauterina). Se invece la crescita è eccessiva, la situzione va monitorata perchè potrebbe nascondere una patologia placentare. Con cordialità.

