Dubbi sulle cure prescritte dal centro per l’infertilità

Una domanda di: Chiara

Sono al 5° mese di gravidanza con mthfrc667t omo e pai1, prendo Impryl con folati , progesterone e clexane 4000 ma a breve mi verranno sospesi gli ultimi due. È corretto continuare con il solo integratore? Sono le disposizioni del centro fertilità e della mia ginecologa. Ho effettuato una visita ematologica e mi è stato detto dal medico che “purtroppo non era aggiornato sull’ argomento”. 200 euro però. Cosa fare?



Eleonora Porcu Eleonora Porcu

Gentile signora, non posso dirle altro se non di seguire le indicazioni della sua ginecologa e del centro di fertilità a cui si è rivolta, visto che ovviamente sono in possesso di tutto il suo profilo coagulativo e di tutte le eventuali peculiarità della sua gravidanza. Non capisco perché cerchi ulteriori conferme con domande non sufficientemente contestualizzate invece che fidarsi dei medici che la stanno curando e che hanno in mano la sua cartella sanitaria. Con cordialità.

