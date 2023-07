Dubbi sulle dimensioni degli annessi embrionali dopo l’ecografia

Una domanda di: Lisa

Cara Dottoressa, ho letto alcune sue risposte e mi sembra una professionista di cui potersi fidare. Sono a 6+6 dopo PMA e alla prima eco (a 6+4), l’ecografista prima mi ha detto che era tutto ok, poi però quando ci ha consegnato il referto ci ha detto che la camera gestazionale era troppo piccola per la settimana in cui siamo (10 mm). L’ embrione è 4,5 mm e il battito di 138. Altra cosa che mi ha messo in agitazione è il sacco vitellino di 5,6 mm (decisamente grande). Volevo avere il suo parere sulla situazione. La ringrazio anticipatamente!



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, grazie per la fiducia che ripone in me: mi onora! Che dirle…in effetti i valori della camera gestazionale e dell’embrione che mi ha riportato fanno pensare piuttosto ad una gravidanza di circa 5 settimane invece che quasi 7. Il sacco vitellino è invece piuttosto grande in rapporto alla camera e all’embrione e anche questo potrebbe essere un dato sfavorevole. Tuttavia ho trovato 6 millimetri come limite massimo del diametro del sacco vitellino e a ben vedere lei rientra comunque in questo limite. È vero che siamo solo all’inizio e che con la PMA la data del concepimento è certa, tuttavia perché non guardare al fatto che la gravidanza è iniziata per davvero e attualmente è in evoluzione. Immagino lei abbia un controllo ecografico a distanza di circa 7-10 giorni, così da tenere d’occhio questo piccolo “fagiolino”. Sono convinta che anche lui/lei ce la stia mettendo tutta per crescere ed essere all’altezza delle vostre aspettative! Vi abbraccio a distanza, faccio il tifo per voi, cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto