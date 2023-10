Dubbi sulle dimensioni del sacco vitellino

Una domanda di: Giulia

Salve dottoressa, volevo aggiornarla: il 25 settembre ho fatto beta che sono risultate essere 5481, le ho ripetute il 2 ottobre e sono risultate 9304, ho

fatto il 3/10 un’altra ecografia, abbiamo visto il piccolino e anche il battito però la ginecologa ha visto che il sacco vitellino è grande, 5,9 mm

(foto in allegato) e da una settimana ho piccole perdite marroncine, ovviamente ora sono nate nuove preoccupazioni. Le mie domande sono le

seguenti: se il sacco vitellino dovesse ridursi il bambino rischierebbe lo stesso malattie cromosomiche? A cosa è dovuto il sacco vitellino grande? Posso avere io qualche

patologia che tende a farlo formare più grande? C’è possibilità lo stesso di portare avanti la gravidanza e avere un bimbo sano?

Nel caso in cui ci sarà aborto, potrò poi sperare in una futura gravidanza senza riavere questo problema?

La ringrazio.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, ha visto?

Nonostante tutte le prognosi infauste di gravidanza extrauterina e di aborto spontaneo ritenuto per via delle beta che salivano poco…il suo fagiolino era vivo e vegeto! Io penso che l’ecografia sia uno strumento meraviglioso non solo per fare diagnosi dal punto di vista medico ma anche per iniziare a credere al miracolo della Vita che germoglia in noi…è un’esperienza talmente al di sopra della nostra portata che non è facile da metabolizzare, non crede?

Ora pare che il problema sia il sacco vitellino troppo grande e che questo possa celare dei possibili difetti genetici nel nascituro…ma a quanto mi risulta il sacco vitellino entro i 6 millimetri di diametro è da considerarsi fisiologico e dalla foto che lei mi ha allegato mi pare sia anche stato sovrastimato (ossia misurato per eccesso).

Forte dell’esperienza che ha già vissuto, le direi di credere che il suo piccolo ce la possa fare, che stia bene nonostante tutto e tutti e che giorno per giorno non smetterà di sorprenderla.

La prego, davvero, basta sottoporsi al dosaggio delle beta-hCG: lei ha bisogno del suo sangue e il suo piccolo altrettanto! Di sicuro le avranno programmato un altro controllo ecografico tra qualche tempo…attendiamo con pazienza che la Natura faccia il suo corso.

Quanto alle numerose domande che mi ha posto sul sacco vitellino, mi permetto di rimandarla a questo sito internet che mi pare spieghi bene il significato di questa struttura.

https://www.med2000eco.it/articoli.php?id=332&catname=Ostetricia.

Spero di averla rassicurata, attendo sue nuove quando può e se desidera, cordialmente.



