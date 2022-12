Dubbi sulle misure del feto dopo l’ecografia

Una domanda di: Elena

Buongiorno Dottoressa, ho fatto l’ultima ecografia a 28+6 sg , mi è sempre stato detto che il bimbo cresce grande, da ogni ecografia mi è sempre stato detto che le misure di testa e addome sono oltre la media mentre la lunghezza del femore risulta sotto la media, all’inizio non ci ho fatto troppo caso perché mi è stato detto che le parti del corpo non crescono in modo uniforme, ma questa condizione è sempre stata abbastanza palese e continua a perdurare. Di seguito riporto i valori dell’ultima eco: FL 37,3% AC 92,5% HC 95,3% OFD 98,1% BPD >99% Non sono diabetica, curva glicemica negativa, il mio aumento di peso é di 1 kg al mese e siamo entrambi alti , io 178 cm e mio marito 181 cm. Io sono nata di 57 cm e lui (10 gg oltre termine di 58 cm e 5 kg di peso). Volevo capire se è una cosa preoccupante, se nascerà con le gambe corte o se questi valori sono un sinonimo di nanismo. Grazie per la risposta!



Elsa Viora

Gentile Elena, in linea generale l’unico dato consolidato è che le misure comprese fra il 5’ ed il 95’ centile sono nella norma per l’età’ gestazionale, cioè per la settimana di gravidanza. Un valore inferiore o superiore a tali limiti vanno inseriti nel contesto generale e quindi interpretati in modo adeguato. Ulteriori commenti esulano da un approccio scientifico e documentato. Le misure del feto non indicano il “fenotipo” della persona adulta in quanto i fattori che regolano la crescita in utero sono diversi dai fattori che determinano la crescita nella vita extra-uterina, cioè dopo la nascita e poi nella infanzia e adolescenza. Spero di essere stata utile ma le consiglio di parlarne con il suo ginecologo che conosce tutta la sua storia e può mettere insieme tutti gli elementi. Cari saluti.

