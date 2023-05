Dubbi sull’esito dei dosaggi ormonali

Il risultato dei dosaggi ormonali va valutato in base al giorno del ciclo in cui vengono effettuati.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Gentile signora, se gli esami li ha fatti tra il 2° e il 5° giorno del ciclo si evidenzia un antimulleriano un po’ basso e una inversione del rapporto FSH/LH. Immagino però che li abbia fatti in fase proliferativa avanzata per avere quell’LH descritto, per cui sarebbero poco significativi. Con un AMH così si potrebbe avere una gravidanza. Cordialmente.

Una domanda di: Giusy Buongiorno dottore vorrei un vostro parere. Ho 33 anni ho fatto tutte le analisi ormonali per una gravidanza. Amh:1,28 FSH:11.90 Lh:22.98 Ho una bassa riserva ovarica? Posso ancora sperare in una gravidanza?

Gli Specialisti Rispondono

A differenza dell'isterosalpingografia tradizionale, la sonoisterosalpingografia non impiega i raggi X, ma gli ultrasuoni. Tuttavia prudenza vuole sia meglio effettuarla, come la tradizionale, entro massimo il 14° giorno del ciclo, per evitare il rischio che interferisca su un'eventuale gravidanza appena... »

Gli Specialisti Rispondono

Il pediatra curante può non prescrivere le indagini consigliate dal collega allergologo: può capitare, per esmepio, quando a suo avviso non era necessario un consulto specialistico. »

Gli Specialisti Rispondono

L'emocromatosi è una condizione che, una volta diagnosticata, si controlla con ottimi risultati, quindi non c'è ragione per rinunciare alla paternità nel caso in cui se ne sia portatori. »