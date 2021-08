Dubbi sull’esito della “morfologica”

Una domanda di: Elisabetta

Scrivo in merito all’esito della morfologica che ho fatto stamani.

Sono a 19+3 ed ho 33 anni.

Allora innanzitutto è stato rilevato che:

ho la placenta bassa che copre OUI ( a 15 settimane era anteriore), l’arteria ombelicale è unica, c’è una lieve malformazione della pelvi renale destra di 3,7 mm

Le allego i risultati.

Mi chiedevo siccome sono alla mia prima gravidanza e mi hanno definito “gravidanza a rischio” con controllo tra un mese, mi devo preoccupare ?

Dal bi-test andava tutto bene. Non ho effettuato né il DNA fetale né l’amniocentesi. C’è qualche rischio di qualche trisomia ?

(Bi-test 1:410 corretto 1:8198 trisomia 21, 1:992 corretto 1:19843

trisomia 18, 1:3115 corretto inferiore 1:20000 ,

Parto spontaneo prima delle 34 settimane 1:62 )

Siccome vado a camminare 6/7 km 3 volte a settimana e gli altri 2 giorni faccio

ginnastica e yoga, visto che sono a rischio devo diminuire

l’attività fisica ? Posso avere rapporti sessuali o è meglio interromperli? C’è qualche

precauzione che devo prendere nel mio stile di vita ora?

La ringrazio in anticipo.



Giovanni Battista Nardelli Giovanni Battista Nardelli

Gentilissima signora, innazi tutto faccia vedere/invii l’esito di questa valutazione ecografica (completa e non parziale come ha fatto con me) al suo ginecologo curante: solo lui può modificare i programmi di sorveglianza ostetrica, vista la sua etichetta di ” Gravidanza A Rischio”.

Sarebbe prudente ripetere il Controllo Ecografico Fetale fra 2 settimane.

Se il suo ginecologo è d’accordo sarebbe utile eseguire una Ecocardiografia entro la 24^ settimana, epoca in cui inizia la capacità di vita autonoma.

Entro questa data dovrebbe eseguire un controllo flussimetrico delle Arterie Uterine, del Cordome ombelicale e dell’Arteria Cerebrale Media fetale in color-power doppler.

Tenuto conto dell’anomalia vascolare del cordone ombelicale, sarebbe utile eseguire duo- triplo- quadruplo test per la quantificazione del rischio malformativo

e del DNA fetale, con i limiti imposti dalle 19 settimane, prima di prendere altre decisioni invasive.

Questi consigli non sono “Leggi Divine” ma strumenti di lavoro che il suo ginecologo conosce.

Molto cordialmente.

