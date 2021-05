Dubbi sull’esito della isterosalpingografia

più di un anno che provo ma nulla, ho fatto diversi esami è tutto a posto utero, ovaie, sperma del mio compagno. Dall’esito dell’ISG è risultato questo: ALL’ESAME DIRETTO NON EVIDENZIA DI IMMAGINI RADIOPACHE SULLA PROIEZIONE DELLO SCAVO PELVICO. DOPO SOMMINISTRAZIONE DI MDC IODATO SI APPREZZA REGOLARE OPACIZZAZIONE DELLA CAVITÀ UTERINA IN ASSENZA DI DIFETTI DI RIEMPIMENTO ENDOLUMINALI. TUBE PERVIE,SEPPUR ENTRAMBE DI ASPETTO FILIFORME CON LIEVE DECORSO TORTUOSO A DESTRA MODESTO E SUCCESSIVO LO STRAVASO DI MDC IN CAVITÀ PERITONEALE BILATERALMENTE. Cosa ne pensa lei? Grazie.



Salve signora, mi scusi se finora non le ho risposto…per inciso è piuttosto difficile rispondere alla sua domanda!

Quello che posso dirle è che esistono diversi fattori che promuovono e ostacolano la fertilità di coppia (tra i secondi, molto rilevanti sono ad esempio il fumo, lo stress, l’età avanzata…)

Lei mi riporta l’esito della salpingografia che documenta la pervietà di entrambe le tube e questo è già un dato positivo: dove passa il mezzo di contrasto possono arrivare anche gli spermatozoi.

Non saprei giustificare il fatto che da un lato il decorso sia definito più tortuoso rispetto all’altro (magari è stata operata di appendicite? le hanno mai diagnosticato una peritonite o una PID ossia malattia infiammatoria pelvica? se sì, potrebbe darsi che la tuba destra sia stata interessata da delle aderenze a seguito di questi episodi infiammatori).

Mi permetto di segnalarle una strada interessante dal punto di vista medico, chiamata Naprotecnology.

Si tratta di una disciplina che si prefigge di mettere a servizio della coppia che desidera concepire un figlio, tutti gli strumenti perché ciò possa avvenire in modo naturale, approfondendo le cause di infertilità sia maschile che femminile e, dove possibile, rimuovendo l’ostacolo.

La ritengo più interessante rispetto alla procreazione medicalmente assistita in quanto quest’ultima comporta dei rischi in termini di salute sia materna che del nascituro, tralasciando il carico sia in termini economici che psicologici per la vostra coppia.

Spero di esserle stata di aiuto e che il vostro desiderio di figli possa presto essere esaudito, cordialmente.



