Dubbi sull’esito dell’ecografia

Una domanda di: Luana

Sono alla mia seconda gravidanza. Ho avuto un aborto ritenuto. Questa volta sembrerebbero che le cose stessero andando meglio, le ho

allegato l’ultima ecografia si vede una macchia bianca nella camera gestazionale: il mio ginecologo la definisce di dubbia interpretazione.

CRL 3,3mm l’attività cardiaca appare flebile ma si vede sia sacco

vitellino che embrione… L’ultima mestruazione il 28/08/20 ma penso di

aver concepito molto più tardi… Mi aiuti ho ancora paura. La ringrazio dottoressa. Buona giornata.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, dalle foto che mi ha allegato non riesco a dirle granché in quanto l’immagine circolare è il sacco vitellino ma presumo che nelle altre due immagini ci fossero le misure dell’embrione. Ad ogni modo, rispetto alla sua ultima mestruazione di fine agosto, lei certamente ha ovulato in ritardo e a mio avviso di circa 3 settimane (ossia ha avuto il concepimento all’inizio del mese di ottobre invece che nella prima metà di settembre). Forse i suoi cicli non erano troppo regolari di solito, giusto? Se così fosse, non mi preoccuperei particolarmente. Se invece lei fosse abituata ad avere cicli perfetti ogni 28 giorni, potrebbe non essere un buon segno il fatto di aver trovato l’embrione così piccolo rispetto alla sua ultima mestruazione. Presumo che il collega ginecologo le abbia suggerito di fare un nuovo controllo ecografico tra un paio di settimane, così da avere la conferma che tutto sta andando per il meglio…ve lo auguro di cuore!

Spero di averla aiutata, a disposizione se desidera, cordialmente.



