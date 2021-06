Dubbi dopo l’isterosalpingografia

Una domanda di: Raffaella

Ho appena ritirato il referto dell’isterosalpingografia e in attesa di un

prossimo appuntamento con la mia Dottoressa vorrei se possibile in

chiarimento. Il referto recita: buona visualizzazione della cavità uterina

che si presenta in sede, modicamente latero-deviata a sin.

Buona visualizzazione delle tube da ambo i lati con segno dell’alone e

peri-tubarico bilateralmente, espressione di flogosi peri-tubarica

Scarso il passaggio del m.d.c. in peritoneo.

Cosa significa? Quante percentuali ho di iniziare una gravidanza

naturalmente? Inoltre con questo referto ho probabilità almeno per la pma?

Grazie mille.





Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora,

il radiologo sospetta che ci siano aderenze peritubariche, che limitano la funzionalità delle salpingi. Con un quadro del genere è probabile che sia opportuno o fare una laparoscopia, per avere un dato definitivo e possibilmente intervenire, o passare ad una fecondazione in vitro. Con cordialità.