Dubbi sull’esito dell’isterosalpingografia

Una domanda di: Jessica

Salve, vorrei cortesemente sapere l’esito di questo esame e un vostro gentile parere. Secondo voi, posso rimanere incinta in modo naturale? Le tube sono libere? Vi allego foto del risultato rx isterosalpingografia. Attendo un vostro gentile riscontro. Grazie.



Francesco Maria Fusi

Gentile signora, le tube sono descritte come aperte, per cui sembra possibile che gli spermatozoi risalgano, che l’ovocita venga captate e che l’embrione scenda verso l’utero, ovvero che una gravidanza possa iniziare spontaneamente. Una valutazione però della situazione di coppia può essere fatta per solo indagando nel contempo sul fattore maschile e quello endocrino-ovulatorio che la riguarda. Servono quindi altre indagini, come i dosaggi ormonali e lo spermiogramma che però probabilmente lei avrà già effettuato. In altre parole per dare un parere sulla fertilità di coppia è necessario prendere in considerazione vari aspetti. Con cordialità.

