Dubbi sull’esito dell'”istologico”

Una domanda di: Astrid

Sono molto preoccupata circa l’esito del mio istologico. Attendo sue, grazie ancora per l’attenzione.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Gentile signora,

il referto indica che l’embrione aveva probabilmente una anomalia cromosomica. La infiammazione dell’endometrio è stata il fenomeno finale, potrebbe essersi verificata in seguito alla morte dell’embrione o essere stata concomitante. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

