Dubbi sull’immunizzazione anti-D
Per fare chiarezza sulla propria condizione relativa al fattore RH occorre sottoporsi al test di Coombs indiretto.
Una domanda di: Piera
Sono RH e durante la prima gravidanza di bimbo positivo, mi hanno somministrato igamad che poi è stato ripetuto entro le 72 ore dal parto.
Il mio piccolo ha avuto il test di Coombs lievemente positivo ma senza implicazioni. Ora sono alla seconda gravidanza ma non ho testato il mio Coombs 6 mesi dopo il parto. Ora temo di avere complicazioni. Cosa mi suggerite di fare? Saperlo in anticipo cosa avrebbe comportato? Grazie.
Augusto Enrico Semprini
Cara Piera,
la possibilità di essersi immunizzata sotto fattore Rh e pressoché zero, deve eseguire il test Coombs indiretto per tranquillizzarsi in modo completo e poi se il papà è lo stesso Rh positivo, noi consigliamo una profilassi anti -D alla 29^ settimana, da ripetere al parto se il bambino ha ereditato il fattore Rh positivo. Quindi un prelievo di sangue per fare un po' di chiarezza e poi andrà tutto bene. Un saluto molto cordiale.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
