Dubbi sull’immunizzazione anti-D

Una domanda di: Piera

Sono RH e durante la prima gravidanza di bimbo positivo, mi hanno somministrato igamad che poi è stato ripetuto entro le 72 ore dal parto.

Il mio piccolo ha avuto il test di Coombs lievemente positivo ma senza implicazioni. Ora sono alla seconda gravidanza ma non ho testato il mio Coombs 6 mesi dopo il parto. Ora temo di avere complicazioni. Cosa mi suggerite di fare? Saperlo in anticipo cosa avrebbe comportato? Grazie.





