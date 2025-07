Dubbi sull’impiego di Nuvaring

Una domanda di: Jessica Ho usato Nuvaring per più o meno 5 anni, l’anno scorso ho deciso di interromperlo per un 3/4 mesi per vari motivi (non legati al suo utilizzo). Ora ho deciso di ricominciare ad utilizzarlo così come da bugiardino l’ho inserito quando ho visto le prime gocce di mestruazioni e da quel momento il ciclo è sparito, credevo fosse solo un ritardo dovuto dal riutilizzo di Nuvaring ma nulla, sono passati 3 giorni e niente l’ho saltato. Si tratta di una cosa normale o è meglio rimuoverlo? E se dovessi tenerlo e avere dei rapporti in questi 21 giorni sarò protetta o no? La ringrazio per la risposta.



Buongiorno signora, l’utilizzo di un metodo contraccettivo ormonale (sia esso anello, pillola o cerotto ) risulta efficace se ben utilizzato. Tuttavia non può essere in grado di lavorare a posteriori cioè non può proteggere per disattenzione del mese precedente. Faccio questa premessa perché lei valuti se effettivamente il mese precedente ha avuto o no rapporti a rischio. In tal caso potrebbe essere indicato a scopo di sicurezza effettuare un test di gravidanza anche senza interruzioni dell'uso dell'anello. In altre parole, bisogna capire se lei al momento dell'inserimento dell'anello era incinta o no. Qualora il test sia negativo certo potrà continuare il metodo scelto dando il tempo al farmaco di sincronizzare la sua attività con la mucosa endometriale che riprenderà le sua regolare attività di sfaldamento con sanguinamanto nei giorni di pausa del metodo. Cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

