Dubbi sull’interpretazione dello spermiogramma

Una domanda di: Michela

Le chiedo di interpretare lo spermiogramma di mio marito. Lui ha 35 anni e nel 2009 ha subito un intervento per un’ernia inguinale e varicocele.

Due giorni fa ha fatto lo spermiogramma però ci sono dei valori che non riesco a comprendere in quanto non sono indicati i valori di riferimento accanto.

Provo ad allegarle il referto ma per sicurezza glieli scrivo qui.

Colore: biancastro

Aspetto: torbido

Volume: 4 (valori di riferimento 1,5 – 5)

Ph: 8 (val. di riferimento 7 – 8)

Viscosità: normale

Indice di motilità: 4 (nessun valore di riferimento indicato)

% nemaspermi dopo emissione: 50 (nessun valore di riferimento indicato)

% nemaspermi dopo 2 ore: 48 (nessun valore di riferimento indicato)

% nemaspermi dopo 9 ore: 30 (nessun valore di riferimento indicato)

Conteggio nemaspermi: 150 (milioni/mmc – valore di riferimento 70 – 120)

Leucociti: assenti

Eritrociti: assenti

Miceti: assenti

Trichomonas: assente

Cellule di sfaldamento: assenti

Corpuscoli prostatici: assenti

Morfologia: 80 (% – valori di riferimento nemaspermi normali >60).





Eleonora Porcu Eleonora Porcu Gentile Signora,

lo spermiogramma da lei esibito non mostra i parametri di motilità totale e rapida progressiva, essenziali per valutare la qualità dello sperma. Le consiglio di far eseguire un altro esame in un ospedale pubblico con buona esperienza nel settore. Cordialmente.

