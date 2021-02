Dubbi sull’ovulazione: quando si verifica?

Una domanda di: Fatima

Salve dottore vorrei farle alcune domande, se è possibile.

Prima di fare una visita volevo chiarire questi dubbi che da un paio di

giorni mi assalgono. Ho avuto le mestruazioni il giorno 3 febbraio, e il giorno 9 ho

avuto un rapporto completo nonostante il flusso sanguigno sia andato via avverto da un

paio di giorni un dolore, una pressione sotto alla pancia tra le ovaie, come

dei piccoli doloretti da mestruazione. Ho un ciclo che varia dai 25 ai 28 giorni e siccome questo mese è appunto di 28 giorni e la mestruazione anticiperà di

4 giorni volevo sapere se quando si ha la mestruazione due volte in un mese

l’ovulazione anche può avvenire due volte. E quando avviene l’ovulazione

in un ciclo di 25 giorni? Quando è avvenuta la mia ovulazione questo mese?

La mia applicazione dice che il giorno 9 era un giorno fertile e che la mia

ovulazione è avvenuta tra il giorno 11 è 12.

Quanti giorni devo aspettare per il test?

Aspetto sue notizie.





Bruno Mozzanega Bruno Mozzanega

Gentile signora,

il suo ciclo varia in lunghezza da 25 a 28 giorni.

L’ovulazione di solito precede di due settimane l’inizio del flusso, nel suo caso dovrebbe avvenire in undicesima o in quattordicesima giornata, contando i giorni a partire dalla data di inizio dell’ultima mestruazione.

I giorni fertili sono i cinque prima dell’ovulazione e il giorno dell’ovulazione (li riconosce grazie al muco filante).

I suoi è probabile che siano già passati.

Il giorno 9, se ha ovulato in undicesima giornata, può essere stato un giorno fertile, uno dei primi.

Il test può farlo fra 15 giorni.

Il dolore che ha sentito in quindicesima giornata potrebbe essere collegato all’ovulazione avvenuta in quattordicesima: è difficile dire, se non si è orientati dal muco.

Posso però confermarle che in un ciclo l’ovulazione è unica. Può avvenire contemporanemente in due follicoli che possono liberare due uova, ma l’evento è unico.

Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

