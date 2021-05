Dubbi sull’uso della mutandina correttiva

Una domanda di: Federica

Avrei bisogno di capire se usare o meno questa mutandina correttiva, soprattutto se h 24 o magari poter fare un po’ è un po’… il referto è stato scritto senza fare alcuna manovra ma solo l’ecografia. La bambina è nata a 41 settimane ma risultava più piccola di 3: potrebbe essere per questo?



Gentile signora,

quanto aveva la bambina di età quando ha fatto l’eco alle anche? Ora si fa ecografia sempre più precocemente, a 4/6 settimane di vita, anche se non ci sono fattori di rischio. Sì, potrebbe trattarsi di immaturità fisiologica! Da ripetere “ecografia anche” prima del compimento del terzo mese. Se è immaturità fisiologica si risolve spontaneamente altrimenti serve visita specialistica ortopedica pediatrica. Bisogna tenere la bambina con le gambine più aperte possibile per favorire lo sviluppo dell’anca in queste settimane, ecco perché le hanno prescritto la mutandina correttiva che è opportuno usare per consentire la giusta divaricazione della anche.. Il nucleo di ossificazione in media compare al terzo mese. Con cordialità.

