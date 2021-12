Dubbi sull’uso di un integratore in gravidanza

Una domanda di: Lucia

Ho fatto gli esami del sangue ed è risultata la glicemia a 98. Il ginecologo mi ha prescritto Sinopol, ma leggo ovunque che non va usato in gravidanza: cosa devo fare?



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Lucia, per quanto di mia conoscenza, gli studi disponibili sull’uso in gravidanza dei nutrienti contenuti nell’integratore Sinopol (mioinositolo, acido alfa lipoico, acido folico) non hanno documentato un aumento dei rischi per il feto. Secondo alcuni studi, il mioinositolo potrebbe essere utile nel controllo della glicemia e nella prevenzione del diabete gestazionale, anche se le prove scientifiche a supporto dell’efficacia non sono al momento conclusive. Le consiglio di sottoporre i suoi dubbi e timori al ginecologo. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto