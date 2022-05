Dubbi sull’uso in gravidanza di una crema anticellulite

Una domanda di: Mariangela

Utilizzavo prima della gravidanza la crema rilastil al pepe rosa.

Adesso sono al 4 mese ma non l’ho più riutilizzata seppur non svogliata durante la gravidanza. Fatto sta che la Casa madre non ha testato il

prodotto in gravidanza ma certifica solo che non contiene ingredienti che non vanno usati. Come orientarsi? Grazie.





Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Mariangela,

non ci sono particolari motivi per ritenere che l’impiego nel secondo trimestre di gravidanza di questa crema possa comportare un aumento dei rischi per il feto.

Si tratta di un prodotto a uso cosmetico, che non contiene sostanze di cui è documentata la pericolosità in gravidanza.

Inoltre, l’uso è locale, con un limitato assorbimento delle sostanze contenute.

Le raccomando in ogni caso di valutare insieme al ginecologo/alla ginecologa la possibilità di utilizzare la crema, come è sempre meglio fare durante la gravidanza quando si decide di usare un qualsiasi preparato.

Cordiali saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

