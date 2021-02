Dubbio a inizio gravidanza

Una domanda di: Sara

Gentile dottore, ho letto la sua risposta e le volevo comunicare che i miei

valori sono tutti nella norma e che ho ripetuto l’ fsh che questo mese è

rientrato nella norma con valore 8.20 dovrei fare anche amh che per adesso

ho rimandato perché penso di essere incinta… Ho avuto perditine marroni

per 2 giorni a 5 giorni prima del ciclo cosa che mi è accaduta solamente in

gravidanza e ho fatto 2 test prima del ritardo entrambi leggermente

positivi…quindi per adesso aspetterei almeno il ritardo… Solo una

domanda… Ho notato che oggi la mia temperatura basale è un po’ calata può essere che io

abbia poco progesterone ed è questo che non mi fa portare avanti la

gravidanza?



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Congratulazioni, gentile signora. Non si può dire adesso se è il progesterone basso che le crei problemi a proseguire una gravidanza. Suggerisco comunque, per cautela, di usare progeffik 200, un ovulo al giorno. Per la temperatura, non la misuri, serve solo ad accumulare ansia e non è proprio opportuno. Con cordialità.