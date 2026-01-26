Dubbio che ci sia un “distacco” nonostante il parere della ginecologa

Dottoressa Elisa Valmori A cura di Elisa Valmori - Dottoressa specialista in Ginecologia Pubblicato il 26/01/2026 Aggiornato il 26/01/2026

Se a detta di chi effettua l'ecografia non ci sono aeree di distacco significa che è così: i ginecologi sono tenuti, infatti, a comunicare le eventuali anomalie che rilevano durante i controlli.

Una domanda di: Eleonora
Ho 33 anni sono incinta di 6 settimane + 4 giorni secondo il calcolo ostetrico, ma a 6 + 2 dall'eco fatta oggi. Per me sarebbe la 5^ gravidanza, 3 figli più un aborto per distacco a 5 settimane. Oggi abbiamo visto il cuore battere, sembrava tutto a posto fino a che l’ostetrica nota un area scura sotto la camera gestazionale e chiede alla ginecologa se quello era un distacco a detta della ginecologa no però volevo una ulteriore conferma che non lo fosse, avendo già avuto questa brutta esperienza, vivo ora con l’ansia. Quest'area scura muovendo e riposizionando la sonda si rimpiccioliva e si ingrandiva. La ringrazio.

Elisa Valmori
Elisa Valmori

Salve signora, purtroppo mi ha allegato soltanto la fotografia dell'embrione e non il referto dell'ecografia vero e proprio.
Se a detta della ginecologa il distacco non era presente, meglio non vivere nell'ansia che tutto vada storto...anche se capisco che l'esperienza pregressa abbia lasciato un segno indelebile nel suo cuore.
Lei ha già portato a termine tre gravidanze ed è ancora in giovane età: direi che ci sono tutti i presupposti perché questa gravidanza si attacchi bene e proceda nel migliore dei modi. Al di là dell'ecografia, se ne può rendere conto sia dall'assenza di perdite ematiche, sia dalla mancanza di dolori pelvici simili alle mestruazioni (sarebbero contrazioni uterine precoci). Immagino la sua vita sia piuttosto intensa: saranno ancora piccoli gli altri tre figli! Se riesce cerchi di farsi aiutare da amici e parenti: è vero che costa fatica chiedere aiuto e magari qualcuno brontola un po', ma è veramente indispensabile secondo me se si desidera una famiglia numerosa. Noi mamme vorremmo controllare tutto, ma non siamo onnipotenti...come dice il detto "Dio c'è ma non sei tu: rilassati!" Le auguro di riuscire a rilassarsi un pochino...per il bene suo e di questo piccolino!
Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto

Le domande della settimana

Le mestruazioni non arrivano, ma il test di gravidanza è negativo: perché?

26/01/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

Le ragioni per le quali ci si può trovare in presenza di amenorrea sono numerose: solo un controllo ginecologico permette di capire perché le mestruazioni non arrivano, una volta esclusa la gravidanza.   »

Immune alla toxoplasmosi: si deve comunque ripetere l’esame tutti i mesi?

26/01/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Elisa Valmori

Una volta appurato che le IgG, cioè gli anticorpi "memoria", sono maggiori di 2 non c'è alcun bisogno di ripetere il toxo-test ogni mese perché il risultato indica un'immunità permanente nei confronti dell'infezione.   »

Misura dell’embrione in sesta settimana: va bene?

20/01/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottor Claudio Ivan Brambilla

Il ginecologo ha l'obbligo di comunicare alla donna che aspetta un bambino l'eventuale presenza di un'anomalia: se dice che va tutto bene significa che è così.   »

Ragazzina con tosse secca e stizzosa che non passa

15/01/2026 Gli Specialisti Rispondono di Professor Giorgio Longo

Se le terapie effettuate contro la tosse non portano risultati e se gli accertamenti effettuati per capire le cause della tosse non hanno fatto emergere nulla, occorre pensare che il sintomo abbia un'origine psicosomatica, eventualità non certo rara in adolescenza.   »

Mamma e papà con influenza forte: è giusto affidare il neonato alla nonna?

05/01/2026 Gli Specialisti Rispondono di Dottoressa Angela Raimo

La scelta di allontanare un figlio appena nato quando si è colpiti da una malattia altamente contagiosa è saggia e si può escludere che induca il bambino a non volere più la mamma una volta guarita.   »

Fai la tua domanda agli specialisti
 