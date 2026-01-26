Dubbio che ci sia un “distacco” nonostante il parere della ginecologa

Una domanda di: Eleonora Ho 33 anni sono incinta di 6 settimane + 4 giorni secondo il calcolo ostetrico, ma a 6 + 2 dall'eco fatta oggi. Per me sarebbe la 5^ gravidanza, 3 figli più un aborto per distacco a 5 settimane. Oggi abbiamo visto il cuore battere, sembrava tutto a posto fino a che l’ostetrica nota un area scura sotto la camera gestazionale e chiede alla ginecologa se quello era un distacco a detta della ginecologa no però volevo una ulteriore conferma che non lo fosse, avendo già avuto questa brutta esperienza, vivo ora con l’ansia. Quest'area scura muovendo e riposizionando la sonda si rimpiccioliva e si ingrandiva. La ringrazio.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, purtroppo mi ha allegato soltanto la fotografia dell'embrione e non il referto dell'ecografia vero e proprio.

Se a detta della ginecologa il distacco non era presente, meglio non vivere nell'ansia che tutto vada storto...anche se capisco che l'esperienza pregressa abbia lasciato un segno indelebile nel suo cuore.

Lei ha già portato a termine tre gravidanze ed è ancora in giovane età: direi che ci sono tutti i presupposti perché questa gravidanza si attacchi bene e proceda nel migliore dei modi. Al di là dell'ecografia, se ne può rendere conto sia dall'assenza di perdite ematiche, sia dalla mancanza di dolori pelvici simili alle mestruazioni (sarebbero contrazioni uterine precoci). Immagino la sua vita sia piuttosto intensa: saranno ancora piccoli gli altri tre figli! Se riesce cerchi di farsi aiutare da amici e parenti: è vero che costa fatica chiedere aiuto e magari qualcuno brontola un po', ma è veramente indispensabile secondo me se si desidera una famiglia numerosa. Noi mamme vorremmo controllare tutto, ma non siamo onnipotenti...come dice il detto "Dio c'è ma non sei tu: rilassati!" Le auguro di riuscire a rilassarsi un pochino...per il bene suo e di questo piccolino!

Cordialmente.



