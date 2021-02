Dubbio di essere incinta: è possibile?

Una domanda di: Roberta

Salve dottoressa, mi rivolgo a lei per un consiglio. Da 6 mesi assumo klaira, da circa 20 giorni ho iniziato il nuovo blister, ho assunto la prima pillola normalmente, il giorno dopo ho assunto di nuovo la prima pillola dal blister di riserva, dimenticandomi di averla già assunta il giorno prima, ho continuato poi ad assumere le pillole normalmente (quindi ho assunto 3 pillole gialle invece di 2 ma non lo stesso giorno)senza saltarle, dopo una settimana circa, ho avuto dei rapporti completi, il ciclo ha anticipato alla 15ª pillola (già successo altre volte) attualmente ho delle perdite mucose e avverto dolori al basso ventre fortissimi. È possibile che io sia incinta?





Non mi è mai capitato di sentirlo, carissima, però Klaira è una pillola molto leggera anche se sicura, e sotto sotto l’ovaio continua a funzionicchiare, anche se non si ovula. Non mi farei troppe angosce, ma forse un test di gravidanza sì.

