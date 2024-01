Dubbio di paternità

L'ecografia può aiutare a stabilire con un certo margine di sicurezza quando è avvenuto il concepimento.

Cara Annamaria, è molto improbabile che abbia concepito in fase mestruale, l’ecografia le confermerà il concepimento in fase ovulatoria; quindi che il padre di suo figlio è suo marito. Così si potrà mettere del tutto tranquilla. Cordialmente.

Una domanda di: Annamaria Salve, ho 36 anni, ciclo sempre regolare (penultimo 6 settembre,ultimo 3 ottobre), sono alla 15^ settimana di gravidanza che sto vivendo male perché ho un dubbio sulla data di concepimento. Ho avuto un rapporto non protetto con un ragazzo (mi sono ritrovata un pezzettino di preservativo negli slip) il primo giorno di ciclo ma le perdite erano pochissime quasi assenti, il ciclo ha continuato per altri 3 giorni come sempre in seguito dal 13ottobre fino a fine mese ho avuto rapporti non protetti con mio marito quindi anche durante l’ovulazione. Dai dati dell’ecografia si può capire quando ho concepito? Ho vergogna a parlarne con la mia dottoressa, grazie aspetto con ansia una risposta.

