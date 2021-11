Dubbio dopo il pap test

Una domanda di: Sara

Volevo avere delle delucidazioni in merito al papilloma virus.

Ho effettuato un pap-test a febbraio 2021 con esito: lesione intraepiteliale a basso grado.

Nel settembre 2021 sotto consiglio del mio ginecologo effettuo un fullpap-test e l’esito è: lesione intraepiteliale a basso grado (LSIL).

P16 negativa

L1 positiva

HPV presente

Infezione da HPV ad alto rischio (ceppi 31/33/35/39/51/52/56/58/59/66/68)

Parlo con il mio ginecologo e mi consiglia di procedere con l’esame della colposcopia.

Ma vorrei sapere un suo parere, potrebbe trasformarmi in un tumore? Le lesioni intraepiteliale di basso grado posso regredire con il tempo oppure bisognerà intervenire?

Attendo una sua cortese risposta.

La ringrazio.





Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi

Gentile signora, rispondere alle sue domande non è facile. Certamente sappiamo che l’infezione da HPV è il principale fattore di rischio per l’insorgenza del tumore alla cervice uterina. Correttamente il suo ginecologo le ha raccomandato l’effettuazione di una colposcopia per “guardare” meglio la cervice e valutare se è o meno necessario effettuare un esame più specifico, cioè la biopsia. Sulla base di questi risultati, si deciderà il da farsi, se l’asportazione di un’eventuale lesione o proseguire con dei regolari Pap test, tenendo sotto controllo la situazione. Con cordialità.

