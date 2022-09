Dubbio dopo l’ecografia: il bimbo potrebbe essere basso di statura?

Una domanda di: Vanessa

Buonasera dottoressa, le scrivo per chiederle info riguardo alla biometria della morfologica. La mia ginecologa dice che le misure sono perfette ma che il bimbo è solo un po’ cicciotto, cercando su internet però mi sembra che tutti i paramentri siano sopra alla media mentre per quanto riguarda il femore la misura sia inferiore. Questo cosa significa? Potrebbe essere basettino? È un problema avere già parametri così alti? Le allego la foto delle misure. La ringrazio anticipatamente e la saluto cordialmente.



Elsa Viora Elsa Viora

Gentile Vanessa, alcune informazioni di base: le misure del feto rilevate con l’ecografia vanno confrontate con le tabelle di normalità che derivano dalle misure di centinaia di feti che poi sono diventati dei neonati normali: tale confronto ci consente di dire se la crescita è nella norma per la settimana di gravidanza oppure no. Le tabelle forniscono la distribuzione dei valori in una popolazione (la cosiddetta “curva gaussiana”) i cui limiti sono convenzionalmente fissati al 5° ed al 95° centile, anche se una misura inferiore al 5° centile o superiore al 95° centile non indica necessariamente una patologia, ma solo che quella misura è nelle “code” della curva. In pratica il 5° centile significa che solo il 5 per cento della popolazione rientra in quel gruppo e lo stesso il 95mo centile, cioè il 95 per cento della popolazione ha una misura (qualunque essa sia) compresa fra il 5° ed il 95° centile. Nel suo caso tutte le misure del feto sono comprese fra il 5° ed il 95° quindi sono nella norma e non possiamo ora fare previsioni su come diventerà dopo la nascita o tantomeno da adulto dal momento che i fattori che determinano la crescita in utero sono diversi da quelli che determineranno la crescita dopo la nascita. Un bambino che nasce di 2 Kg può diventare alto 1 metro e 90 e viceversa un bambino di 4 Kg può diventare un adulto di 1 metro e 70. Quello che ci interessa ora è che il feto stia crescendo in modo adeguato per la settimana di gravidanza. Spero di essere riuscita a chiarire i suoi dubbi.

