Dubbio dopo l’ecografia transvaginale

Una domanda di: Monica

Buongiorno dottoressa,

volevo chiedere un suo parere. È possibile a 6 settimane vedere dallecografia interna (transvaginale) solo la camera gestazionale di12 mm!? Grazie se mi vorrà rispondere.



Patrizia Mattei Patrizia Mattei

Gentile signora sì è possibile vedere solo la camera di 12 mm, che corrisponde appunto a 6 settimane di gravidanza. Immagino che abbia programmato un’altra ecografia per controllare l’evolutività della gravidanza.

Cordiali saluti.

