Dubbio dopo l’isterosalpingografia

Una domanda di: Simona

Dottoressa grazie mi ha tranquillizzato, è stata molto chiara nella risposta.

Ho solo un dubbio: ora dovrò fare una cura per l’infiammazione? Avendo un

restringimento del lume potrei avere una gravidanza tubarica? La ringrazio

molto.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, mi fa piacere averla rincuorata. Rispetto al suo dubbio di dover curare un’infiammazione temo di essermi espressa male quando le ho scritto: “è possibile che la recente forte infezione da Ureaplasma abbia determinato un’infiammazione anche a carico delle tube, restringendo il calibro del loro lume”

La mia è stata semplicemente un’ipotesi dettata da quanto lei mi ha riferito (la recente forte infezione da Ureaplasma) e dal referto dell’isterosalpingografia che riportava un modesto passaggio di mezzo di contrasto in peritoneo. Non volevo darle ulteriori motivi di ansia, anche perché immagino che la sua infezione da Ureaplasma, oltre ad essere stata diagnosticata, sia stata anche adeguatamente trattata. Se è così, non c’è bisogno di ricorrere ad ulteriori terapie e non c’è nemmeno da temere l’eventualità di una gravidanza tubarica (complicanza che invece si potrebbe verificare in seguito ad infezioni pelviche trascurate o asintomatiche).

Resto a disposizione se desidera per ulteriori chiarimenti, cordialmente.



