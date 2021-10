Dubbio dopo l’isteroscopia

Una domanda di: Karin

Ieri ho effettuato una isteroscopia operativa per asportare un polipo di 15 millimetri. Il ginecologo non è riuscito a estrarlo e mi ha detto che lo eliminerò con il prossimo ciclo mestruale. È fattibile questa cosa? Oggi ho perdite di sangue marrone coagulato e dolori al basso ventre che si irradiano alle gambe. Quanto dureranno il dolore e le perdite? Grazie.



Sara De Carolis Sara De Carolis

Gentile Karin,

capisco la sua preoccupazione, mi creda non so come aiutarla.

Un polipo di 15 mm non è così piccolo…forse lo ha trovato di misura inferire? Come mai ha dolori, se non ha effettuato la procedura di asportazione?

Sarà bene rivolgersi al suo operatore e conoscere quanto accaduto in sala operatoria.

Sappia comunque che il polipo è una patologia molto comune e benigna. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

