Dubbio post-intervento di ernia e idrocele

Una domanda di: Pamela

Avrei una domanda da farle mio figlio e stato operato il 21 luglio di ernia e idrocele. Il 23 lo porto in ospedale fanno un’ecografia scrotale e il medico scrive nel referto: “modico idrocele a destra contenuto Corpus colato e lieve ispessimento delle tuniche su verosimile base infiammatoria”. Vorrei capire: è normale che ci sia ancora liquido? Non dovrebbe esserci visto che è e stato operato o questo liquido si riassorbira piano piano? La ringrazio.





Dottoressa Alessia Bertocchini Dottoressa Alessia Bertocchini

Gentile signora,

dopo pochissimi giorni da un intervento chirurgico ci sono gli esiti, quindi è normale rilevare ancora del liquido all’interno dello scroto. Ripeterei il controllo tra 30 giorni, senza preoccuparsi nel frattempo. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto